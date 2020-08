Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de COVID-19 a fost inregistrat la Centrul medico-social din localitatea Pechea, judetul Galati, un numar de 21 de persoane fiind internate in spital. Prefectul de Galati, Gabriel Avramescu, a declarat, vineri, ca virusul a fost adus in unitatea sanitara de o angajata a centrului, iar unitatea…

- Biserica Greci este un important lacas de cult din municipiul Buzau, iar recent trei preoti si o angajata au fost confirmati cu coronavirus. Citeste si: Noi restrictii pentru combaterea epidemiei de COVID-19: limitarea programului pentru terase si cluburi, carantinarea de noi localitati…

- Autoritațile au identificat un focar de COVID-19 la societatea Emailul Mediaș, unde patru persoane au fost confirmate cu SARS-CoV-2 și 24 au fost trimise in izolare la domiciliu, anunța Prefectura Sibiu, anunța MEDIAFAX.Potrivit Andreei Ștefan, purtator de cuvant al Prefecturii Sibiu, la societatea…

- Santierul Naval Damen Galati anunta ca 95 de angajati ai companiei si salariati ai subcontractorilor au fost diagnosticati cu COVID-19. In prezent sunt sub tratament 43 de persoane, in vreme ce 51 au fost declarate ca fiind vindecate, transmite Mediafax. Conform cifrelor oficiale prezentate de reprezentantii…

- Autoritațile anunța ca in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 644 de persoane (dintre care 602 adulți și 42 copii). Pana duminica, 28 iunie, au fost declarate vindecate și externate 484 de persoane.

- Punctul de lucru al unei firme de confecții din București, amplasat in Urziceni, a fost inchis din cauza COVID-19. 21 de persoane, din cele 47 angajate in cadrul unitații, au fost infectate cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2). Mai multe verificari au fost demarate de autoritațile din Ialomița. Pacienții…

- Sapte persoane au fost testate initial pozitiv pentru noul coronavirus dupa ce au mers la inceputul acestei luni la restaurantul "Alte Scheune" din Moormerland, un oras din districtul Leer, in landul Saxonia Inferioara. Numarul acestora a crescut la 14 pana duminica, in timp ce alte patru cazuri de…

- Doua localitați din Romania, situate in județul Galați, se afla incepand de azi in carantina, dupa ce numarul de persoane infectate cu noul tip de coronavirus a crescut alarmant. Este vorba despre localitațile Toflea și Brahașești, care au impreuna o populație de 9.000 de suflete. ...