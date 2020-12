Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 3 decembrie 2020, Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, pune in aplicare 3 mandate de percheziție domiciliara, in București și județul Constanța, intr-o cauza privind savarșirea…

- Polițiștii din Capitala, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, fac mai multe percheziții domiciliare in București la mai multe persoane suspectate ca au facut comerț cu echipamente medicale și de protecție, in special maști de protective, utilizand certificate de conformitate…

- Astazi, 07.10.2929, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 7 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 pune in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si in judetul Constanta, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor…

- Polițiști din Direcția Generala de Politie a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, pun in aplicare, joi, 13 mandate de percheziție in București și județele Ilfov, Ialomița și Constanța.Citește…

- Descinderi cu focuri de arma la clanul Sadoveanu! Sunt vizați infractori periculoși, acuzați de șantaj și violențe, iar unul dintre suspecți chiar a incercat sa fuga și polițiștii au tras foc de avertisment. "Politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Grupuri…

- Polițiștii Capitalei au deschis o ancheta pentru rele tratamente aplicate minorului, dupa apariția unor imagini in spatiul public in care o fetița este batuta de mama ei. In acest caz a fost sesizata Protecția Copilului. “In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini, in care apare o minora, agresata…