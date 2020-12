Încă un EȘEC pentru un medicament care să trateze COVID-19 Multinationala farmaceutica elvetiana Novartis a informat luni ca testele privind tratamentul cu medicamentul sau Ruxolitinib in cazul pacientilor cu forme severe de COVID-19 nu a obtinut rezultate bune, relateaza EFE. Primele date ale studiului din cea de-a III-a si ultima faza a testelor clinice nu au relevat o scadere semnificativa a numarului de decese, de internari la ATI sau a pacientilor care au avut nevoie de respiratie asistata, comparativ cu cei care au fost supusi unor tratamente standard, scrie agerpres.ro. Citește și: George Simion, dezvaluire de la consultarile cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

