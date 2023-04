Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi a suferit un nou esec in Divizia A de handbal masculin – Play-off promovare. Duminica, in Sala Polivalenta din Iasi, formatia antrenata de Florin Spiridon a cedat cu 23-30 (11-17) in fata CSM Resita. Poli a ramas astfel cu doar doua victorii in zece meciuri in prima grupa valorica…

- Echipa de handbal masculin Politehnica Iasi a pornit cu stangul in returul Diviziei A, play-off promovare. Saptamana trecuta, formatia antrenata de Florin Spiridon a suferit doua esecuri in trei zile, confirmand faptul ca nu are nicio sansa reala de promovare din ultimul esalon intern. Joi, Poli a cedat…

- REȘIȚA – Cu un lot de doar 9 jucatori pentru deplasarea din județul Constanța, handbaliștii reșițeni au reușit sa se impuna marți, 21 martie, cu scorul de 33-30 pe terenul celor de la CS Medgidia. Duminica, rosso-nerii au pierdut in deplasarea de la CSM Fagaraș, 30-29 pentru gazde! Medgidia a condus…

- Echipa de handbal masculin Politehnica Iasi a miscat, in sfarsit, in clasamentul Diviziei A, Grupa play-off promovare. Dupa ce a pierdut toate partidele disputate in primele cinci runde, echipa antrenata de Florin Spiridon a obtinut doua succese la finalul saptamanii trecute. Joi seara, pe teren propriu,…

- REȘIȚA – CSM Reșița a pierdut joi, 16 martie, scor 28-32, partida cu CS Universitatea Cluj, de pe teren propriu! Formația pregatita de Radu Bote nu se afla intr-o forma sportiva prea buna, fiind deja la a treia infrangere la rand. Dupa sase etape din play-off, CSM Resita ocupa locul 5 al clasamentului,…

- REȘIȚA – CSM Reșița a pierdut astazi, scor 30-31, cu CSM Sighișoara, in etapa a V-a a play-off-ului de promovare! In urma acestui eșec, rosso-nerii au ramas pe locul 3, cu 9 puncte, in timp ce Sighișoara este pe poziția secunda, cu 13 puncte. CS Universitatea Cluj este lider cu 15 puncte! Handbaliștii…

- REȘIȚA – Handbaliștii de la CSM Reșița vor juca duminica, 5 februarie, cu CS Medgidia, de la ora 12, in Sala Polivalenta, in prima etapa a play-off-ului de promovare! Din pacate pentru iubitorii handbalului reșițean, partida se va desfașura fara spectatori din cauza incidentelor de la jocul cu Poli…

- REȘIȚA – Inca din primele zile ale anului handbaliștii au reluat antrenamentele in vederea abordarii play-off-ului de promovare in Liga Naționala! Obiectivul echipei nu este neaparat promovarea, dar handbaliștii iși propun sa caștige fiecare meci in parte! „Am inceput pregatirea de pe data de 4 ianuarie.…