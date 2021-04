Stiri pe aceeasi tema

- Romgaz a transmis asocierii Duro Felguera - Romelectro notificarea de reziliere a contactului de lucrari privind dezvoltarea CTE Iernut, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, din cauza neexecutarii, in termen, a obligatiilor contractuale de catre executant, se arata intr-un raport al Bursei de Valori…

- ”In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, Romgaz informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, in urma neexecutarii, in termen, de catre executant a obligatiilor contractuale, prin Hotararea nr. 28 din 1 aprilie 2021,…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor și Infrastructurii Rutiere a anunțat ca CNAIR a reziliat astazi, 11 martie, contractul cu constructorul dupa ce în ultimele 5 luni progresul a fost umilitor, de doar 1%, pe lotul Chețani - Câmpia Turzii. …

- Contractul care a prevazut reparația traseului național Hincesti-Lapusna, incheiat cu firma azera Evrascon, a fost reziliat, anunța intr-un comunicat, Administrația de Stat a Drumurilor. Lucrarile urmau a fi finalizate inca acum 5 ani, insa au fost efectuate in proporție de doar 45,4%. ASD a inițiat…

- ​Romgaz are începând cu 13 februarie un nou director general, Aristotel Marius Jude, cu un mandat provizoriu de doua luni, potrivit unui anunț al companiei. Aceasta dupa ce cu o luna în urma a mai avut loc o schimbare. Compania are și un nou președinte al Consiliului de Administrație,…

- Societatea Napoca va da in judecata Primaria Florești, dupa ce a reziliat contractul de execuție a strazii Eroilor din Florești. Lucrarile la drum au inceput in 2019 și trebuiau sa fie finalizate in șase luni.”Din respect pentru stabilirea adevarului și corecta informare a opiniei publice, ca reacție…

- Consiliul de Administrație al Romgaz l-a revocat miercuri pe Constantin Adrian Volintiru din funcția de director general, incetand astfel și contractul de mandat incheiat intre companie și acesta. Pana la numirea unui nou director general, conducerea Romgaz este preluata temporar de catre Daniel Corneliu…

- Centrala Termoelectrica Iernut, cea mai mare investiție Romgaz în producția de energie electrica, n-a mai fost data „la cheie“ nici în decembrie anul trecut, fiind al treilea termen ratat pâna acum pentru realizarea obiectivului.…