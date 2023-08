Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.600 de candidați nu s-au prezentat vineri la proba la alegere a profilului și a specializarii, desfașurata vineri, iar alți 20 au fost eliminați din examen pentru frauda sau tentativa de frauda.Potrivit Ministerului Educației, la proba la alegere a profilului și a specializarii au participat…

- Vineri, 18 august 2023, s-a desfașurat proba scrisa la alegere a profilului și a specializarii – proba E.d). din cadrul Examenului național de Bacalaureat, sesiunea august 2023. Cei 485 de candidați prezenți la aceasta proba scrisa in județul Cluj au optat pentru una dintre urmatoarele 10 discipline,…

- Astazi, in singurul Centru de examen din județul Buzau, la Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman”, s-a desfașurat prima proba scrisa din cadrul Examenului de Bacalaureat, sesiunea august 2023, la Limba și literatura romana, examen la care au fost prezenți 330 de candidați, din care 293 din promoția…

- TITULARIZARE 2023 in ALBA: peste 100 de candidați nu s-au prezentat la proba scrisa. Rezultatele la concurs, in 18 iulie Titularizare 2023: Peste 100 de candidați din Alba, dintre cei 596 inscriși nu s-au prezentat la proba scrisa, miercuri, in cadrul concursului. Potrivit datelor IȘJ Alba, comunicate…

- Rata de participare la proba la alegere a profilului si a specializarii proba E.d din cadrul examenului national de bacalaureat sesiunea iunie iulie 2023 , desfasurata astazi, 28 iunie, a inregistrat valoarea de 96,8 120.388 de candidati prezenti dintr un total de 124.277 de candidati inscrisi toate…

- Bacalaureatul continua, miercuri, cu proba la alegere a profilului si specializarii, iar candidatii au putut opta pentru una dintre cele zece discipline prevazute in metodologie, scrie news.ro.Balacaureatul continua, miercuri, cu proba la alegere a profilului si specializarii. CITESTE SI Crima…

- La proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2023 au fost prezenți 4.808 candidați (97,19 % din totalul de 4947 candidați inscriși la proba), dintre care 3187 la matematica și 1621 la istorie). 139 candidați au fost absenți (102 la matematica,…

- Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2023 a inceput luni cu proba scrisa la Limba si Literatura Romana. „La prima proba scrisa a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2023 (proba E.a) au fost prezenți 3107 de candidați (din 3165 candidați inscriși). Proba s-a desfașurat…