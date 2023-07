Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Sebeș a predat amplasamentul in vederea inceperii lucrarilor de modernizare a strazilor Aurel Vlaicu, 8 Martie, Fantana de Aur și Sticlarilor. Acestea fac obiectul unui contract de finanțare nerambursabila incheiat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 Axa Prioritara…

- Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Manastirii Turnu, „in dimineata zilei de 6 iunie 2023, in jurul orei 3:30, la Manastirea Turnu din Targșoru Vechi, județul Prahova, a izbucnit un incendiu. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova a raspuns cu promptitudine, trimițand inițial la…

- Valoarea estimata a achizitiei este de 61.074.294,65 lei, adica aproximativ 12 milioane de euro Pentru primul lot, vorbim de construirea unui depou structurat in cladire de sine statatoare Cel de al doilea lot vizeaza construirea de statie de capat, cladire dotata cu toate cele necesare Ultimul lot…

- N.D. Potrivit Primariei Ploiești, ieri a fost inițiata procedura de achiziție publica pentru lucrarile ce vizeaza modernizarea celei mai importante artere din oraș. Este vorba despre Bulevardului Independenței, pe tronsonul cuprins intre sensul giratoriu de la Gara de Sud și Strada Gh. Lazar, anunțul…

- Compania Naționala de Investiții a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru proiectare, asistența tehnica proiectant și execuție lucrari pentru obiectivul de Investiții „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnaziala Cunța, comuna Șpring, județul Alba”. Valoarea…

- Drumul care duce spre stațiunea montana Parang și se afla in administrarea municipalitații de la Petroșani, a intrat in proces de modernizare. Lucrarile pentru reabilitarea și modernizarea strazilor Maleia și General Vasile Milea au debutat la Petroșani. Au fost aduse utilajele in teren iar…

- Primaria orașului Zlatna a solicitat emiterea acordului de mediu de catre APM Alba pentru reabilitarea si modernizarea variantei ocolitoare a orasului. Valoarea investiției este de 44.848.082 lei (inclusiv TVA) din care valoarea C+M este de 39.868.259 lei (inclusiv TVA). Prin proiect se va proceda la…

- ”A fost lansata licitatia pentru modernizarea sectiunii Poarta – Caransebes (Lotul 6) a tronsonului de cale ferata Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebes. Valoarea estimata a contractului derulat de CFR Infrastructura – finantat prin Programul Transport – este de 1,33 miliarde de lei (fara TVA)”,…