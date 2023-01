La doar o zi dupa ce, in localitatea ilfoveana Sinești, un barbat a gasit o grenada legata de gard, un alt recipient cu o substanta ”probabil inflamabila” a fost descoperit. Alarma a fost data in cursul dimineții, cand politistii din Popesti Leordeni au fost sesizati despre faptul ca, in curtea unei locuinte din satul Sintesti, comuna Vidra, a fost gasit un dispozitiv care miroase a gaz. ”La fata locului s-au deplasat imediat politistii din Popesti Leordeni, impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului Tribunalului Ilfov pentru efectuarea activitatilor din competenta, iar din primele verificari…