Încă un detașament de pompieri pleacă în Grecia Inca 90 de pompieri romani vor fi transportați in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. Aeronavele care ii transporta vor aduce inapoi in țara pe cei 92 de pompieri trimiși anterior. Vineri, doua aeronave din dotarea Forțelor Aeriene Romane au fost aprobate sa execute transportul a 90 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU). Noul detașament va inlocui pe colegii din modul de intervenție specializat in stingerea incendiilor, care au fost trimiși anterior, anunța MApN. Aeronavele se vor intoarce inapoi in țara cu cei 92 de pompieri, care au acționat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

