- Apariție inedita, duminica seara la sediul PSD din Kiseleff, a lui Gabriel Oprea. Chiar daca secretarul general al partidului, Mihai Fifor, spunea ca habar n-are despre prezența generalului la sediu, fapt afirmat și de Gabriela Firea, liderul Viorica Dancila a lamurit misterul. Este mare șef.Apariție …

- Dupa ce i-a tradat pe Victor Ponta si Liviu Dragnea, secretarul general al PSD, Mihai Fifor, se dezice si de Viorica Dancila. Intr-o postare pe Facebook, Fifor i-a dat dreptate Gabrielei Fifor, care a criticat aducerea lui Gabriel Oprea in partid. Fifor nu spune insa ca s-a numarat printre putinii lideri…

- "Dancila, DEMISIA! In seara turului II al prezidențialelor din 2009, Coldea, Maior și Kovesi mergeau in sufrageria lui Oprea. In seara turului II al prezidențialelor din 2019, Oprea a mers in sufrageria PSD! Așa ceva e de netolerat! Oprea a fost bagat pe șest de Dancila in CEx! E vicepreședinte…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat, duminica seara, ca nu trebuie sa se discute acum despre o eventuala plecare a Vioricai Dancila de la conducerea formatiunii. "O sa avem o analiza in partid pentru ca este absolut normal fiecare partid dupa alegeri sa faca analize, sa discute...", a…

- Liderul deputaților PSD Alfred Simonis a declarat ca organizația de Tineret a PSD are nevoie de reconstrucție, de aceea a preluat interimar șefia filialei, dupa o discuție cu Viorica Dancila și colegii de partid, potrivit Mediafax. „Am facut primii pași în politica alaturi de multi colegi,…

- „#ViataMergeInainte #NuMorCaii #Renastere”, este mesajul pe Facebook, care insoțește mai multe fotografii puse pe Facebook de Gabriela Firea. Selfie-ul a fost facut de primarul general al Capitalei, in momentul in care mai mulți social-democrați au urcat pe scena alaturi de Viorica Dancila, dupa…

- Liderii PSD l-au inlocuit, vineri seara, pe Mihai Fifor din calitatea de șef de campanie al Viorica Dancila la alegerile prezidențiale. Comitetul Executiv National al PSD a luat decizia ca urmare a unei propuneri venite din tabara Stanescu-Manda- Ciolacu.Responsablitatea organizarii si coordonarii…