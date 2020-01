Indicele ROBOR la 3 luni a crescut vineri la 3,19% pe an

Indicele ROBOR la 3 luni a crescut vineri la 3,19% pe an, după ce a încheiat anul 2019 la o cotaţie de 3,18% pe an, conform datelor publicate vineri de Banca Naţională a României (BNR). La începutul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an. Tag-uri Institutii: Banca Naţională… [citeste mai departe]