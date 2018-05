Stiri pe aceeasi tema

- In ProRomania sunt deja inscrisi Daniel Constantin – fostul co-președinte ALDE – si fostul ministru al Educatiei, Sorin Cimpeanu. Regulamentul prevede ca pentru a fi infiintat un nou grup parlamentar la Camera Deputatilor sunt necesari minimum zece membri. Deputații PSD Catalin Nechifor și Marilena-Emilia…

- Demisii in lant in Parlament. Doi deputati PSD au anuntat ca pleaca din grupul parlamentar al social-democratilor si vor deveni deputati independenti. Alaturi de ei, un deputat PMP a facut acelasi pas. In realitate, toti trei vor merge in tabara lui Victor Ponta, care ar intentiona sa-si faca un grup…

- Deputatul PSD Marilena-Emilia Meirosu si-a anuntat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, demisia din grupul parlamentar social-democrat. Aceasta a spus ca paraseste grupul social-democrat si devine deputat...

- Deputatul Ion Tabugan a parasit grupul parlamentar al Partidului Miscarea Populara si a devenit parlamentar neafiliat. Tabugan a informat marti Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca nu mai face parte din...

- Premierul Croației, vizita in Romania Primirea, de catre premierul Viorica Dancila, a omologului sau croat, Andrej Plenkovic. Foto: gov.ro. Premierul Viorica Dancila si omologul sau croat, Andrei Plenkovici, au semnat astazi la Bucuresti o declaratie de intentie între cele doua guverne…

- Obiectivul unei guvernari nu poate fi acela de a baga în puscarie oameni de afaceri, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, cu prilejul lansarii editiei din 2018 a Schemei de Ajutor de Stat instituita prin HG 807, eveniment organizat la

- PNL acuza conducerea TVR de faptul ca a mers in vacante pe bani publici. Concret, presedintele comisiei de cultura a Camerei Deputatilor a subliniat faptul ca, potrivit decontului, delegatia romana pentru Eurovision a fost formata din 24 de persoane, insa doar sase erau membri ai formatiei care a concurat.…

- Fiul Patriziei Paglieri a parasit Ferma vedetelor, in urma duelului cu Daniel Iordachioaie. Francesco este astfel, primul concurent care pleaca acasa, dupa ce in urma cu o saptamana, Dianei Dumitrescu i s-a mai acordat o șansa. Majda, fermierul saptamanii, l-a propus la duel pe Daniel Iordachioaie,…