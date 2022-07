Stiri pe aceeasi tema

La data de 4 iulie a.c., pe drumul județean 702 E, in comuna Cobia, s-a produs un accident rutier. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au stabilit ca un barbat de

Pentru optimizarea acțiunilor de raspuns in cazul accidentului din comuna Butimanu (Cocani) pe DN 1 A a fost activat Planul Roșu de intervenție la nivelul județului Dambovița. ISU

Verificari rapide ale polițiștilor de frontiera in cazul accidentului petrecut marți seara la Periam. Oamenii legii au reușit sa prinda atat șoferul cat și pasagerul, care au reușit sa fuga de la fața locului imediat dupa producerea accidentului. Este vorba despre doua femei care au incercat sa scape

COMUNICAT DE PRESA MESAJUL PREFECTULUI CU OCAZIA INCEPERII PRODUCȚIEI DE OȚEL BETON IN CADRUL COS TARGOVIȘTE "COS: investiții de 500 de milioane de euro și promisiunea angajarii a 1000 de

Dupa ce au deschis un sediu la Targoviște, la etajul trei al blocului BI de pe Strada Grigore Alexandrescu, Asociația Pagubiților RCA le intinde o mana de ajutor și prahovenilor

Procurorii D.I.I.C.O.T. impreuna cu Serviciul de Combatere a Criminașitații Organizate Dambovița sprijiniți de colegii din Ploiești au deschins in 8 locuințe din Municipiul Targoviște. Persoanele pe numele carora au fost

Chindia a susținut ieri la Ploiești returul barajului de menținere in Liga 1. Deși au dominat jocul, golul care ne menținea in lupta a venit in minutul 90+1, cand Chamed

„…și Gheorghe asta avea doua turme de oi și doua dealuri, pa linga Comarnic, da` nu Comarnicu` asta de duce la Ploiești, era mai spre Valeni, așa, Comarnicu` asta. Ca