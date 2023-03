Stiri pe aceeasi tema

Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe Richter, al cincilea de sambata in Romania, s-a produs la ora locala 17.53, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 90 de

In prezent exista doua aplicații care va pot anunța cu cel mult 25 de secunde inainte de producerea unui cutremur. Furnizorii acestor alerte sunt Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului și Google.

Un nou cutremur a avut loc in Romania! Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului susține in prima faza ca seisml a avut 4,5 grade la Vrancea. INCDFP a revenit ulterior cu doua actualizari și susține ca e unul mai mare, de 5,7 grade.

Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in zona seismica Vrancea, județul Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), informeaza Mediafax.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a comunicat ca pe 14 ianuarie 2023, la ora 01:56:28 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 151 km.

Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 9:47, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 9:47, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Agerpres.

Un cutremur puternic s-a produs sambata dimineața in Romania, dar au fost afectate mai multe țari, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In ziua de sambata, 17.12.2022, 07:42:58 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica