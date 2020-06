Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur s-a produs joi seara in Banat, avand de aceasta data magnitudinea de 4,6 grade. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora...

- Marți, 2 iunie, la orele 14:12:55, s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA un cutremur cu magnitudinea de 4.8 grade pe scara Richter, la adancimea de 117 km, a comunicat inițial institutul de specialitate. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a revizuit apoi datele…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 s-a produs cu puțin timp in urma in Romania. S-a detectat un nou cutremur in zona Vrancea, la ora 14:12:55, cu magnitudinea de 4.8 pe scara Richter, la adancimea de 117.33 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 62km E de Brasov, 95km N de Ploiesti,…

- Un seism cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter a zguduit azi dimineata insula de nord a Noii Zeelande, fara ca premierul Jacinda Ardern, care acorda un interviu in direct la televiziune, sa-si piarda calmul, informeaza AFP.

- In ziua de 21 Mai 2020, la ora 02:43:19 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona centrala a Marii Mediterane un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.5, la adancimea de 34 km. Pe data de 11 mai, Un cutremur cu magnitudine 3,3 a fost resimțit, luni dimineața, in Capitala Italiei. Seismul nu a…

- Un cutremur cu magnitudinea 5 s-a produs sambata, la ora locala 1:04, in zona seismica Vrancea, judetul Galati, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Ziua și cutremurul in Romania. Dupa ce ieri in țara noastra a avut loc un seism de puțin peste 3 grade, astazi, in cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter a avut loc in Marea Neagra, la 189 de kilometri de Constanța, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 6:16, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la o adancime de 70 de kilometri,…