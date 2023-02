Stiri pe aceeasi tema

- Un alt cutremur a zguduit Romania, in urma cu puțin timp, la doar doua ore de la ultimul seism. Potrivit Institutului National de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a inregistrat magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter. Iata unde s-a produs seismul și in ce zone a…

- Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 14 februarie 2023, in Romania, in regiunea Oltenia, județul Valcea. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. Totodata, Institutul National…

- „Și inainte de 4 martie 1977 a avut loc un cutremur in Gorj. Dar nu a fost cel care sa provoace Vrancea”, spune Gheorghe Marmureanu, directorul onorific al Institutului National de Fizica a Pamantului. Seismologul spune ca evenimentul seismic din Oltenia nu are legatura nici cu ce se intampla in Turcia,…

- In urma cu puțin timp, Romania a fost zguduita din nou de un cutremur. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc in aceasta dimineața. Iata ce magnitudine a inregistrat acest cutremur, dar și unde a fost resimțit mai exact!

- Doua seisme puternice au zguduit luni, 6 februarie, Turcia. Primul cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc la ora 04:17 dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a țarii, in provincia Gaziantep. Al doilea seism, de 7,5 grade s-a produs la o distanța de circa 100 de kilometri…

- Saptamana a inceput cu numeroase cutremure cu magnitudini mici in Romania, dar și cu un seism devastator care a avut epicentrul in Turcia. Peste 1.400 de persoane au murit in Turcia și Siria in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 de luni dimineața, urmat de o replica de 7.5 pe Richter. Iata ce…

- In urma cu puțin timp, Romania a fost zguduita din nou de un cutremur puternic. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc in aceasta dimineața, la ora 07:42:58 (ora locala a Romaniei). Iata ce magnitudine a inregistrat acest cutremur,…

- S-a cutremurat pamantul in Romania, in dimineața zilei de vineri. Potrivit specialiștilor, seismul s-a produs la adancimea de 62 de kilometri. Cutremurul din 25 noiembrie a avut 3,1 grade pe Richter. Și s-a produs la ora 07:31, in zona seismica Vrancea – județul Covasna, conform informațiilor publicate…