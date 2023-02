Încă un cutremur în Turcia Un nou seism a zguduit Turcia, dupa seria de cutremure care s-a soldat cu 47.000 de morți in aceasta țara și in Siria Noua mișcare tectonica s-a produs joi in regiunea Hatay, la o adancime de 10 kilometri, și a avut magnitudinea 5, relateaza Antena 3 CNN. Epicentrul seismului a fost in zona localitații Defne. Nu sunt disponibile momentan date referitoare la noi victime. Luni, alte doua replici au zguduit Turcia și Siria și au ucis inca opt persoane, ranind alți 300 de oameni. Dupa cutremurele puternice din 6 februarie, autoritațile din Turcia au constatat ca zona Hatay – cea mai afectata – a… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor de pe site-ul Președinției pentru gestionarea dezastrelor și a situațiilor de urgența (AFAD), cutremurul a avut loc la ora 18:53 in districtul Defne din Hatay.Seismul s-a produs la o adancime de 9,76 kilometri.Intr-o declarație acordata corespondentului agenției Anadolu, citata…

- Turțuri gigantici s-au format intr-o cladire avariata din Malatya, 400.000 de locuitori, unul dintre orașele din Turcia cele mai afectate de cutremurele din ultima luna, dupa cum relateaza publicația Hurriyet . Dupa cutremurul devastatoar din Turcia, din 6 februarie, vremea rece a afectat capitala regiunii…

- Doua seisme puternice (6,4 si 5,8) au zguduit din nou nordul Siriei si provincia turca Hatay (sud) luni seara, cea mai afectata de cutremurul din 6 februarie care a facut peste 45.000 de morti in cele doua tari, noteaza AFP.

- Agențiile internaționale de presa au anunțat luni seara ca in sudul Turciei, o zona deja in ruine dupa seismele anterioare, a avut loc un nou seism, de data aceasta cu o magnitudine de 6,4 grade pe scara Richter. Epicentrul lui s-a situat in localitatea Defne, provincia Hatay. El a fost urmat la doar…

- Agentia turca pentru Gestionarea Dezastrelor si Urgentelor (AFAD) a anuntat ca un nou seism (de 6,4 grade) s-a produs in provincia Hatay, in sud-estul tarii,... The post S-a produs un nou cutremur in Turcia, de intensitate 6,4 grade appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un bebelus de 7 luni a fost salvat de sub daramaturi in sud estul Turciei, dupa cutremurele devastatoare din aceasta tara si din Siria vecina, a relatat duminica dimineata postul TRT, preluat de dpa.Salvatorii au reusit sa l scoata in viata pe baietel dintr o cladire prabusita din provincia Hatay, dupa…

- Un caine din orașul turc Hatay, afectat de cutremur, a așteptat vineri (10 februarie) in fața unei cladiri prabușite in care stapanul sau a ramas blocat timp de cinci zile. Mustafa Sonmez, fratele proprietarului cainelui, a declarat ca au incercat sa duca animalul intr-o alta locație, dar acesta se…

- Gheorghe Hagi a transmis luni, 6 februarie, ca toate gandurile sale se indreapta catr poporul turc, greu incercat dupa cutremurele care au zguduit Turcia. „Toate gandurile mele se indreapta catre poporul turc, greu incercat in aceste momente. Sunt alaturi de voi! Fiti putenici!”, a transmis Hagi pe…