- O fetița de un an a murit, iar parinții acesteia au fost transportați de urgența la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau a derapat de pe traseu și s-a rasturnat. Tragedia s-a intamplat aseara in jurul orei 23:00 pe traseul Leușeni-Chișinau, in aproprierea satului Bursuc, raionul Nisporeni.

- Femeia de 30 de ani din Bihor care a provocat, joi, un tragic accident pe DN79, intre Oradea si Nojorid, a murit duminica dimineata in spital. Fetita ei de nici patru ani a murit pe loc in acea zi. Dupa impactul dintre autoturismul in care se afla si o autoutilitara, femeia din Nojorid a suferit […]

- Mama fetiței de 4 ani care a fost ucisa de tatal vitreg va fi reaudiata in cursul acestei saptamani de anchetatori. Femeia a crezut varianta barbatului care i-a spus ca fetița a murit dupa ce a cazut in baie și s-a lovit la cap, a declarat Ruxandra Tarcea, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa…

- Tanarul de 23 de ani din Arad a fost reținut de anchetatori dupa ore bune de audieri, au declarat surse judiciare pentru ziarul Libertatea. Inițial, acesta a negat ca ar fi ucis-o pe fetița, spunand ca micuța s-ar fi ranit singura in apartament. Parinții fetiței au fost chemați, luni, in fața anchetatorilor…

- Fetița ar fi ajuns la medicul de familie dupa ce s-a simțit rau, iar acesta a trimis-o la Urgențe, unde s-a constatat ca avea o saturație a oxigenului în sânge de numai 60% și insuficiența respiratorie. Ulterior, fost internata de urgența la secția…

- Un elev de 14 ani din Bistrița a decedat dupa ce ar fi raspuns unei provocari lansate pe o retea de socializare, fiind gasit spanzurat in locuinta, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES.

- Un baiat de 14 ani din Bistrița a fost gasit spanzurat marți dupa amiaza in casa, dupa ce ar fi raspuns unei provocari lansate pe rețeaua de socializare TikTok, a informat miercuri inspectoratul scolar general al judetului Bistrita-Nasaud, Aurelia Dan, potrivit Hotnews . Copilul era elev in clasa a…

- Marți, 12 octombrie, un copil de 14 ani, elev in clasa a opta, a fost gasit mort in locuința. Primele date din ancheta arata ca baiatul s-ar fi spanzurat, dupa ce a raspuns unei provocari lansata pe Tik Tok, potrivit cns24.ro. Inspectoratul școlar intenționeaza sa inceapa o campanie impotriva pericolelor…