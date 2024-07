Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un atac cu cutitul care a avut loc la Southport (nord-vestul Angliei), doi copii au fost ucisi si 11 persoane au fost ranite. Atacul a avut loc in a doua parte a diminetii de luni, conform unui anunt facut de politie, transmite AFP, citata de Agerpres. Printre cei raniti in acest atac cu cutitul…

- Un motociclist a murit dupa ce a intrat intr-un autoturism. Accidentul a avut loc sambata, in jurul orei 16.40, pe DN 11, intre Dalnic si Moacsa, din județul Covasna. Un barbat, de 72 de ani, cetațean belgian, conducea o motocicleta pe DN 11, dinspre Targu Secuiesc spre Brașov. La kilometrul 42 + 100m,…

- O racheta ruseasca a lovit vineri un loc de joaca in orasul Mykolaiv din sudul Ucrainei. Un copil si doi adulti au murit, iar alte cinci persoane au fost ranite, au declarat oficialii, potrivit Reuters.

- Cu toate ca moartea celor peste 900 de membri, inclusiv 300 de copii, ai sectei Templul Popoarelor, condus de Jim Jones, a fost inițial catalogata drept sinucidere in masa prin otravire cu cianura, tragedia din Jonestown s-ar inscrie mai bine in categoria crimelor in masa, potrivit marturiilor mai multor…

- Un copil in varsta de trei ani a murit, vineri, dupa ce a fost surprins sub rotile unui vagon de tren in comuna Leordina, a informat ISU Maramures. „Un copil in varsta de trei ani a fost surprins sub roata unui vagon. Din pacate, acesta prezinta leziuni incompatibile cu viata (…) Se va interveni pentru…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca atacul aerian in urma caruia zeci de oameni din Rafah au murit a reprezentat „o greșeala tragica”. Cel puțin 45 de persoane din orașul din Gaza au murit in urma loviturii aeriene.

- Un barbat a ucis opt persoane si a ranit o alta cu un cutit in centrul Chinei, au anuntat vineri media de stat chineze, citand autoritati locale, informeaza AFP. Atacul s-a produs joi dimineata in orasul Xiaogan, in provincia Hubei, potrivit televiziunii de stat CCTV. Persoana ranita nu este in pericol…

- Un copil de 2 ani din Buzau a murit de rujeola. De la inceputul anului, aproape 16.000 de romani s-au imbolnavit. Dintre aceștia, 16 au murit. In perioada 1 ianuarie 2023 - 19 mai 2024, in Romania au fost notificate 15.763 de cazuri confirmate cu rujeola, din care 16 decese (4 in județul Brașov, 4 in…