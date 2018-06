Noua plecare din echipa lui Donald Trump: secretarul general adjunct al Casei Albe, care a jucat un rol central in organizarea intalnirii din Singapore intre presedintele american si liderul nord-coreean Kim Jong Un, va parasi Casa Alba, informeaza AFP si Reuters. Joe Hagin, 62 de ani, care a lucrat sub patru presedinti republicani - Ronald Reagan, George H.W.Bush, George W. Bush si Donald Trump - se va alatura sectorului privat. "Joe Hagin a fost un atu cu greutate al administratiei mele", a spus Trump, subliniind ca acesta planificase "una din deplasarile in strainatate cele mai istorice realizate…