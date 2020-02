Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris“ Baia Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere, vacante, de director administrativ. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea nr. 21 10.12.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala Publicitate si Afisaj Bucuresti SA, cu sediul in municipiul Bucuresti. Actionarii au aprobat modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale…

- Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB) care administreaza cele doua aeroporturi ale capitalei are incepand din aceasta seara un nou director general. In ședința Consiliului de Administrație a CNAB care a avut loc marți seara s-a decis ca funcția de director general al CNAB sa fie preluata de…

- Ministerul Economiei nu a numit un nou director general la Complexul Energetic Rovinari, desi Gheorghe Davitoiu a cerut incetarea contractului incepand cu data de luni, 25 ianuarie. Marcel Hoara, presedintele Consiliului de Administratie al CE Rovina...

- Schimbari rapide in cadrul uneia dintre cele mai importante companii de stat din județul Alba. Uzina Mecanica din Cugir are o noua conducere. Potrivit unei hotarari a Consiliului de Administrație al fabricii, din 17 ianuarie 2020, director general este Marin Morariu, cu un mandat de patru luni. Vasile…

- Compania Nationala „Loteria Romana” S.A. va avea, incepand din data de 10.01.2020, un nou director general, in persoana lui Sebastian Iacob Moga. Moga a fost numit in aceasta functie in sedinta Consiliului de Administratie de joi. Sebastian Iacob Moga a avut mai multe functii de conducere, chiar si…

- Trei candidati au fost admisi la concursul public pentru functia de director al Consiliului de Administratie al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica (ANRE). Este vorba despre Lilian Barcaru, Tudor Braniste si Violina Spac. Cei trei au fost selectati din opt candidati care au depus dosarele…

- Concursul pentru selecția noii conduceri a Transloc Targu Jiu a fost reluat. A avut loc deja proba interviului la care au participat mai mulți candidați. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca dosarele sunt in analiza și urmeaza sa fie comunicat rezultatul. Va urma etapa contestațiilor,…