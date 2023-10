Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi romani au murit in razboiul dintre Israel și gruparea Hamas, a anunțat sambata Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, este vorba despre doua persoane cu dubla cetațenie, israeliano-romana, domiciliați in Israel. In total, patru romani au pierit in aceasta țara de la izbucnirea conflictului…

- Un roman a murit și alți doi sunt dați disparuți, conform ultimelor date comunicate de guvernul israelian. Autoritațile au actualizat lista persoanelor care au fost ucise sau sunt ostatici ai gruparii Hamas.

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, anunta Ministerul palestinian al Sanatatii de la Gaza, relateaza AFP si CNN.

- "Nu este un razboi, nu este un camp de lupta. Este un masacru! Ce face Hamas este un masacru." Sunt cuvintele soldatilor israelieni care au ajuns in orasele bombardate de gruparea terorista din Fasia Gaza. Ei povestesc ca au descoperit inclusiv bebelusi u

- Presedintele israelian Isaac Herzog a declarat ca Iranul este partial responsabil pentru atacul pe scara larga al Hamas, adaugand ca razboiul nu se va incheia rapid, informeaza dpa, relateaza Agerpres."Pacatul de neiertat" nu doar ca a fost "condus de o organizatie terorista criminala","ci si de…

- Cel puțin 260 de persoane au murit dupa un atac declanșat de Hamas la un festival de muzica electronica in aer liber din Israel, langa Fașia Gaza, potrivit CNN. Un numar necunoscut de participanți pare sa fi fost rapit de agenții Hamas. Atacul a avut loc sambata (7 octombrie) la Festivalul Universo…

- Cabinetul de securitate al Israelului declara stare de razboi in urma atacurilor organizatiei extremiste palestiniene Hamas, permitand pasi militari de anvergura, a anuntat duminica biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit Agerpres Cabinetul de securitate al Israelului declara stare…

- Cel putin 500 de persoane au fost ucise in Israel in atacul surpriza major al gruparii militante palestiniene Hamas din Fasia Gaza, au declarat duminica surse medicale, iar alte 2.048 au fost ranite, conform Ministerului israelian al Sanatatii, informeaza DPA.