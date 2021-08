Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea cetatean roman, angajat al unei agentii NATO, a fost evacuat din Afganistan, in cursul noptii de joi spre vineri, de catre aeronava Fortelor Aeriene Romane, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, romanul se afla deja pe aeroportul international din Kabul, iar…

- Continua evacuarea din Afganistan cu aeronava C 130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane.Aeronava C 130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane a evacuat, in cursul diminetii de vineri, 20 august, patru cetateni un roman, un american, un bulgar si un britanic de pe aeroportul international din Kabul, in conditii…

- Inca un roman a fost evacuat vineri noaptea din Kabul, alaturi de un cetatean bulgar, unul britanic si unul american, anunta MAE, care precizeaza ca, din cauza conditiilor de securitate din Kabul, nu au putut ajunge si alti romani la aeroport. Ulterior preluarii pasagerilor, aeronava a decolat cu…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca aeronava Fortelor Aeriene Romane care a transportat un cetatean roman de la Kabul la Islamabad se va intoarce in Afganistan pentru preluarea altor 14 romani, pentru care se incearca aducerea la aeroport. "Azi dimineata am vorbit cu domnul general…

- Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a aterizat in cursul nopții de miercuri, 18 august, pe aeroportul internațional din Kabul in condiții de siguranța și a evacuat un cetațean roman, angajat al unei agenții NATO, care a solicitat repatrierea. Ulterior preluarii cetațeanului roman, aeronava…

- Un singur cetațean roman a fost evacuat pe cale aeriana din Kabul cu aeronava trimisa in Afganistan de statul roman. Acesta a fost transportat la Islamabad, in Pakistan. Ceilalți sunt blocați in oraș, iar autoritațile incearca sa-i aduca la aeroport.

