- Un centru de vaccinare va fi deschis in varful muntelui. Acesta va funcționa intr-o singura zi pentru turiștii care trec pe Transalpina. Este vorba despre un centru de tipul drive-thru care va fi deschis pe Transalpina, pe 17 iulie, informeaza Mediafax.ro. Turistii se vor putea vaccina…

- Turiștii se pot vaccina sambata pe Transalpina, la un centru de tip drive-thru situat la cel mai inalt punct al șoselei care traverseaza masivul Parang, la altitudinea de 2.145 de metri, anunța Prefetura Valcea. Vaccinurile oferite sunt Pfizer și Johnson & Johnson.

- Primul centru de vaccinare anti-COVID-19 de tip 'drive-through' din Braila va fi deschis sambata, in parcarea mall Varsatura. Centrul de vaccinare 'drive-through' va functiona in zilele de sambata si duminica, intre orele 10,00 - 20,00, si de luni pana vineri, in intervalul orar 16,00 - 20,00.…

- O echipa mobila de la Spitalul Militar din Timișoara ajunge joi intr-o alta localitate din județ, in Satchinez, pentru a ajuta la imunizarea populației. Echipa delegata imunizeaza cu ser Pfizer și Johnson & Johnson.

- Ziua de vineri a venit cu o premiera pentru Timișoara. S-a deschis primul centru de vaccinare de tipul drive-thru in municipiu, in parcarea Shopping City, in prezența doamnei ministru al Sanatații, Ioana Mihaila. Pe tot parcursul etapei de vaccinare, persoanele vor ramane in mașina. Dupa ce li se va…

- Primul centru de vaccinare drive thru din Timișoara s-a deschis oficial vineri dimineața, in prezența ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, și a autoritaților locale. Oricine se va putea vaccina cu ser de la Pfizer, doar cu buletinul, timp de trei luni, in parcarea mallului din Calea Șagului. Programul…

- Primul centru de vaccinare de tip “drive through” din Timisoara, amplasat la Shopping City, va funcționa fara programare prealabila pe platforma de specialitate, iar serul folosit va fi cel produs de Pfizer. Accesul se va face cu autoturismele, iar doritorii sunt rugați sa vina pregatiți cu chestionarul…

- Primul centru drive-thru din Cluj a fost amenajat in parcarea Salii Sporturilor „Horia Demian” din Cluj. Deși ora de deschidere anunțata era 13:00, coada s-a format cu mult timp inainte. Vorbim,a stfel,d espre o coada de mașini a celor care doresc sa se vaccineze de la podul Garibaldi ;i pana la parcarea…