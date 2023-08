Încă un caz șocant în spitalele din România. O femeie din Constanța a murit așteptând ambulanța în curtea unei unități sanitare Dupa cazul gravidei care a nascut in fața spitalului din Urziceni, o alta situație dramatica s-a petrecut la Constanța. O femeie de 75 de ani a murit așteptand ambulanța. S-a intamplat in localitatea Baneasa. Pensionara aflata in stop cardio-respirator s-a stins in curtea spitalului comunal. „Vara, numarul de romani in Constanta se tripleaza, iar sistemul […] The post Inca un caz șocant in spitalele din Romania. O femeie din Constanța a murit așteptand ambulanța in curtea unei unitați sanitare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Dupa cazul gravidei care a nascut in fața spitalului din Urziceni, o alta situație dramatica s-a petrecut la Constanța. O femeie de 75 de ani a murit așteptand ambulanța. S-a intamplat in localitatea Baneasa.

