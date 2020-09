Încă un caz şocant în Caracal! Doi bărbaţi au fost reţinuţi după ce au răpit o femeie Conform IPJ Olt, un barbat in varsta de 56 de ani din orasul Corabia a anuntat, marti, printr-un apel la 112 faptul ca mai multe persoane i-au patruns in locuinta si a urcat-o pe concubina sa intr-o masina alba, impotriva voinței acesteia, plecand intr-o direcție necunoscuta. Oamenii legii din Caracal au depistat masina rapitorilor, in interiorul acesteia se aflau patru barbati si concubina barbatului care a sunat la 112. In urma audierilor, polițiștii au reținut, miercuri, pentru 24 de ore doi barbați, de 31 și 50 de ani, ambii din Caracal, banuiți de savarșirea infracțiunilor… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

