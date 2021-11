Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini! Mihaela Anghele, o tanara de 21 de ani, studenta in anul trei la Facultatea de Medicina a murit, iar mama acesteia acuza o serie de nereguli și erori medicale. Aceasta a fost de patru ori la urgențe, unde i-au pus doua diagnostice greșite.

- Conducerea Spitalului Judetean Galati a demarat o ancheta in urma unei plangeri formulate de familia unei tinere de 21 de ani, Mihaela Anghele, studenta in anul lll la Medicina, care ar fi murit dupa ce medicii i-ar fi stabilit de doua ori diagnosticul gresit și au trimis-o acasa, fara investigații…

- Un caz halucinant a fost inregistrat la Galați, unde Florin Chirila, un barbat de 46 de ani, care avea doar o banala pneumonie și nu avea alte afecțiuni și nici nu era infectat cu Covid-19, a murit dupa ce a fost internat abia dupa ce s-a prezentat la „Urgența” pentru a 4-a oara, de fiecare data starea…

- Zeci de pacienți infectați cu COVID-19 așteapta in Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Galați. Nu mai sunt locuri libere in saloanele din UPU. Conducerea spitalului a cerut ajutor la ISU și la Serviciul de Ambulanța, iar unii dintre bolnavi sunt tratați in ambulanțe. Conform…

- La Spitalul Clinic Județean de Urgența din Craiova, calvarul Covid pare fara capat. Inceputul saptamanii aduce un record negativ de pacienți cu forme severe care sunt tratați in izolator: 40. La aceștia se adauga și cei internați in terapie intensiva, 30. Personalul este epuizat. „Este un record negativ.…

- Spitalele din Galați care au secții pentru pacienți COVID nu mai au locuri, iar bolnavii sunt nevoiți sa aștepte pentru a fi internați. In ultimele 24 de ore, numarul persoanelor infectate s-a triplat in comparație cu ziua precedenta și trei pacienți au murit la spital in așteptarea unui pat liber.…

- In sectia Medicala 1, opt pacienti au fost depistati pozitiv, iar focarul ar fi pornit de la doi pacienti testati pozitiv la 24 de ore de la internare. Al doilea focar evolueaza in sectia de Cardiologie unde au sunt patru pacienti infectati. Primul pacient a fost diagnsoticat cu COVID la opt zile de…

- Doua decese din cauze asociate COVID-19 au fost inregistrate in judetul Braila de la inceputul acestei saptamani, perioada in care numarul pacientilor spitalizati a ajuns la 25, opt fiind internati la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta, potrivit informatiilor prezentate,…