Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia isi suspenda activitatea timp de doua zile, respectiv joi si vineri, pentru efectuarea unor proceduri de dezinfectie si igienizare generala in Palatul de Justitie, in toate spatiile ocupate de instanta, in urma aparitiei unui focar de coronavirus. „In urma recomandarilor…

- Ziarul Unirea Angajat al Curții de Apel Alba Iulia, confirmat pozitiv cu COVID-19: A fost declanșata ancheta epidemiologica Duminica, 28.06.2020, un angajat al Curții de Apel Alba Iulia a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19 in urma prezentarii la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul SJU…

- FAN Courier anunța ca 24 de angajati de la depozitul din Stefanesti au fost testati pozitiv cu COVID-19 Un numar de 24 de manipulanti marfa angajati la depozitul din Stefanesti al companiei de curierat FAN Curier au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, informeaza compania. "Majoritatea angajaţilor…

- FAN Courier confirma ca 24 de angajati de la depozitul din Stefanesti au fost testati pozitiv cu COVID-19 Un numar de 24 de manipulanti marfa angajati la depozitul din Stefanesti al companiei de curierat FAN Curier au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, informeaza compania. "Majoritatea angajaţilor…

- Cinci angajati din departamentul administrativ si administratorul unei brutarii din Alba Iulia au fost depistati cu coronavirus, iar DSP a decis suspendarea intregii activitati a societatii, la toate punctele de lucru. Toti cei 100 de angajati au fost testati.

- Ziarul Unirea Cinci angajați și administratorul brutariei din Alba Iulia, confirmați POZITIV cu COVID-19: Activitatea societații SUSPENDATA. Precizari de la DSP Alba Cinci angajați și administratorul brutariei din Alba Iulia, confirmați POZITIV cu COVID-19: Activitatea societații SUSPECDATA. Precizari…

- Inca trei angajati ai Penitenciarului Jilava au fost confirmati pozitiv la COVID-19. Numarul cadrelor infectate cu noul coronavirus de la aceasta unitate a ajuns astfel la sase, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Rezultatele au venit in urma testelor efectuate la…

- Ziarul Unirea VESTE BUNA: Rezultate NEGATIVE pentru ultimul infirmier confirmat cu coronavirus la SJU Alba Iulia. Nici un cadru medical nu mai este pozitiv cu COVID-19 la Spitalul Județean de Urgența La nivelul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia nu mai exista, la aceasta ora, nici un cadru…