La aproape doua saptamani de la momentul la care o femeie a reclamat la poliție o situație inspaimantatoare prin care a trecut, intr-un bloc din București, oamenii legii au reținut un suspect și l-au prezentat instanței. Barbatul e acuzat de agresiune sexuala. Din cate a anunțat joi, 29 septembrie, Poliția Capitalei, polițiștii de la Secția […] The post Inca un CAZ INSPAIMANTATOR in București! Femeie agresata sexual in scara unui bloc. L-au arestat! first appeared on Ziarul National .