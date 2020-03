Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – In continuare, Carasul are un singur caz confirmat de coronavirus, rezultatul femeii de 60 de ani, testate deodata cu tanarul infectat, a iesit negativ! Pacienta de 60 de ani, izolata la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean Caraș-Severin este negativa din punct de vedere al infecției…

- RESITA – Acestia sunt colegii barbatului care lucreaza la retailerul din Resita, contacti de familie sau provenind in urma unor activitati sportive! Cei care au fost in legatura cu barbatul de 27 de ani, confirmat cu noul coronavirus, care este sub tratament la Timisoara, se afla in acest moment in…

- Barbatul de 40 de ani internat la Timișoara s-a vindecat de coronavirus. Este vorba despre un barbat din Hunedoara internat impreuna cu fiica lui la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. The post Un alt pacient s-a vindecat de coroanvirus, la Timișoara appeared first on deBanat.ro…

- Inca un pacient infectat cu coronavirus in Romania s-a vindecat! Elevul de liceu in varsta de 16 ani, care fusese internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara cu confirmare de coronavirus, a fost externat, sambata, dupa ce doua teste succesive au iesit negative, anunta Directia…

- Sambata dupa-amiaza, baiatul de 16 ani care a fost internat cu coronavirus a fost externat din Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr.Victor Babeș" Timișoara, dupa doua teste consecutive negative.

- In acest moment, reprezentanții Direcției de Sanatate Publica a Județului Timiș se afla pe teren si recolteaza probe de la contacții apropiați ai tanarului in varsta de 16 ani. Acesta se afla internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Victor Babeș” Timișoara, evoluția lui este buna. Astazi, personalul…

- Femeia internata, joi seara, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara cu suspiciune de coronavirus are gripa sezoniera, dar se asteapta si rezultatele pentru COVID 19, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Virgl Musta, potrivit Agerpres ."Femeia de 50 de…

- Un asistent medical din Reșița care a lucrat in Germania și a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus a mers la spital, cu simptome specifice. A fost trimis de la Reșița la Timișoara și se așteapta rezultatele analizelor. Dr. Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara…