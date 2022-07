Încă un caz de variola maimuței înregistrat în România. Câte au fost diagnosticate până acum Ministerul Sanatații (MS) a anunțat joi, 14 iulie, ca un nou caz de variola maimuței a fost diagnosticat in Romania. Din datele comunicate public, e vorba despre un barbat din București, in varsta de 40 de ani. Acesta este internat, iar procedura de stabilire a contacților direcți – și anume ancheta epidemiologica – a fost […] The post Inca un caz de variola maimuței inregistrat in Romania. Cate au fost diagnosticate pana acum first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

