- O femeie de 64 de ani din Alba Iulia este internata la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia in urma infecției cu virusul West Nile, cauzata de ințepatura de țanțar. Astfel, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a solicitat, inca odata, tuturor primariilor din județ…

- Dupa ce primul pacient din judet care a fost diagnosticat cu virusul West Nile a decedat la inceputul acestei saptamani, un alt pacient se afla in stare destul de grava. Este vorba de cel de-al doilea barbat care a ajuns la spital in urma unei intepaturi de tantar si care a fost diagnosticat cu meningita…

- Un barbat din judetul Iasi a murit la Spitalul de Boli Infectioase din municipiu, dupa ce a fost diagnosticat cu virusul West Nile. Medicii ieseni spun ca barbatul, care suferea si de alte boli, a fost internat cu simptome specifice meningitei, ulterior fiind confirmat virusul West Nile, transmis…

- Un barbat ințepat de țanțari și infectat cu virusul West Nile a murit la spitalul din Iași. Acesta este primul deces din cauza virusului inregistrat injudeț. Pacientul a fost suspectat inițial de meningita, dar analizele au confirmat prezența virusului. Decesul s-a produs din cauza afecțiunilor pe care…

- Virusul mortal West Nile, transmis de tantari, a fost depistat la hotar cu Moldova. Patru barbati cu varste cuprinse intre 60 si 71 de ani au fost internati in sectia reanimare a Spitalului de Boli Infecțioase din judetul Iasi dupa ce au fost intepati cand erau la pescuit.

- Pompierii ISU Constanta intervin in aceste momente pe bulevardul Ferdinand din Constanta, in curtea Spitalului de Boli Infectioase. Un incendiu se manifesta la o cladire parasita din incinta curtii.Este al treilea incendiu, in ultima saptamana, care se manifesta la aceeasi cladire dezafectata. ...

- Pompierii ISU Constanta intervin in aceste momente pentru a lichida un incendiu ce se manfesta intr o cladire dezafectata, in incinta Spitalului de Boli Infectioase de pe bulevardul Ferdinand, Constanta. ...

- De la inceputul anului 2018 Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a strans peste 120 de achitari, dintre care ultimele sunt cele din dosarul lui Sebastian Ghița și cu achitarea fostului manager al Spitalului de Urgența din Constanța, Danuț Capațina.