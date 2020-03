Stiri pe aceeasi tema

- Un moldovean cautat de autoritatile din Franta a fost retinut in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi. Barbatul de 49 de ani s-a prezentat pentru verificari pentru a intra in tara, fiind la volanul unui automobil inmatriculat in Republica Moldova.

- Primul caz de coronavirus din Republica Moldova - o femeie de 48 de ani care s-a întors din Italia - a provocat un val de critici pe rețelele de socializare, dupa ce premierul Moldovean a anunțat ca aceasta a fugit imediat dupa externare, când se afla în carantina, și a numit-o "iresponsabila".…

- Femeia de 48 de ani, diagnosticata cu COVID-19 in Republica Moldova, a luat avionul din Milano spre Chisinau fara sa anunte autoritatile despre faptul ca este bolnava. Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, a comunicat duminica, in cadrul sedintei Comisiei nationale extraordinare…

- Autoritatile fac un apel public! Ii cauta pe toți pasagerii care au calatorit in microbuzul spre Galati, sambata, pe 29 februarie. Sunt vizate persoanele care au folosit cursa cu plecare de la ora 12.15, cu puncte de imbarcare pe str. Baldovin Parcalabul și IDM Basarab.

- Autoritatile din Timis au decis sistarea cursurilor la clasa baiatului de 16 ani depistat pozitiv cu coronavirus si care in cursul zilei de miercuri a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Toate persoanele cu care a intrat in contact vor fi testate, anunța news.ro.Potrivit…

- Autoritatile din Timis au decis sistarea cursurilor la clasa baiatului de 16 ani depistat pozitiv cu coronavirus si care in cursul zilei de miercuri, 4 martie, a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Toti contactii acestuia vor fi testati.

- O moldoveanca din Italia, care a intrat in contact cu o persoana contaminata cu virsului COVID-19, a fost testata pozitiv cu coronavirus. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinau.

- Primul roman care a fost depistat cu coronavirus lucreaza de zece ani pe nava Diamond Princess, care se afla in carantina in apele teritoriale japoneze.Originar din localitatea Bascov, județul Argeș, barbatul in varsta de 41 de ani era angajat pe vasul de croaziera la bucatarie și nu mai venise in Romania…