- Virusul ucigaș lovește din nou Romania. A fost confirmat un nou caz de coronavirus. Este vorba despre o femeie de 70 de ani din Mureș . Cel de-al 15-lea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat duminica in Romania, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica, fara a oferi și alte detalii.…

- Un nou caz de imbolnavire cu coronavirus a fost depistat in Capitala. Este vorba de o femeie de 42 de ani, contact al primului barbat infectat din București. Astfel, Romania ajunge la 14 pacienți cu Covid-19. Autoritațile au fost deja masuri extreme pentru a stop virusului

- Cel de-al 13-lea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat la nivel național, au anunțat reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica privind situația COVID-19 in Romania.Este vorba despre un barbat de 72 ani, din Galați care a venit din Lombardia in data de 29 februarie. In…

- Epidemia de coronavirus pare sa ia amploare in Romania. Al 8-lea roman a fost confirmat cu virusul ucigaș din China. Este vorba de o femeie de 51 ani, din Olt, care a calatorit din Italia in același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Femeia se afla in […]…

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timișoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020. Mai exact, barbatul a calatorit cu femeia de 38 de ani in…

- Azi-noapte, in jurul orei 2:00, pacientul a ajuns la „Matei Balș”, unde se afla sub supravegherea medicilor in condiții de izolare și securitate maxima și este asimptomatic, intr-o stare buna și nu are alte afecțiuni. Primul roman a fost confirmat cu coronavirus miercuri noapte, la Institutul „Matei…

- Franta a raportat miercuri dimineata al doilea deces cauzat de Covid-19, iar Grecia a anuntat primul caz de infectare, in contextul in care virusul din China s-a raspandit in 35 de tari europene.

- Temutul coronavirus care face ravagii in China ar fi ajuns și in Franța. O femeie originara din orașul Wuhan, locul de unde a pornit epidemia, a publicat pe site-ul Ambasadei Franței in China ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, informeaza Le Figaro. Femeia…