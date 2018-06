Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele alegerilor din turul II de scrutin nu au fost validate nici de Curtea Suprema de Justitie. Instanta suprema a mentinut decizia Judecatoriei Chișinau și a Curții de Apel, iar prin urmare, recursurile ambilor candidati au fost respinse.

- Toti agentii de politie din localitatea mexicana Ocampo (in jur de 30 de polițiști), unde saptamana aceasta a fost asasinat un candidat la primarie, au fost dezarmati si arestati pentru efectuarea unei anchete interne, au declarat autoritatile locale duminica, relateaza Agerpres, citand AFP. “Toti…

- Adunarea generala a Partidului Noua Romania l-a desemnat duminica pe presedintele formatiunii, Sebastian Popescu, drept candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor. "Poate va intrebati ce mi-a venit? N-am ce face acasa sau mi s-a urat cu binele? Am ce face acasa, slava Domnului!…

- Candidatul pentru un loc in Camera Deputatilor, Fernando Puron, din cadrul alegerilor generale din Mexic, a fost impuscat mortal de un asasin neidentificat, in momentul in are facea o poza, in orasul de granit...

- Masura a venit la doar o zi dupa ce SUA au anunțat introducerea de taxe vamale suplimentare pentru importurile de oțel și aluminiu din UE, Canada și Mexic. China va reduce, de la 1 iulie, taxele de import la o gamă variată de bunuri de consum, de la alimente la cosmetice şi electrocasnice,…

- Prim-vicepresedintele PNL Sector 2, Viorel Catarama, a anuntat duminica, la conferinta filialei Bucuresti, ca vrea sa fie candidatul PNL la alegerile din 2020 pentru Primaria generala. Catarama sustine ca sunt colegi care ii propun sa faca o alianta cu Dacian Ciolos, pe care il numeste „un impostor…

- Astazi, Facebook anunța o noua inițiativa care va contribui la cercetarea independenta și credibila a rolului retelelor de socializare în alegeri, precum și în democrație, în general. Facebook va invita academicieni respectați din universitați pentru a forma o comisie care va dezvolta…