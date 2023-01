Stiri pe aceeasi tema

- Un camion s-a blocat, joi dimineața, in Pasajul Unirii din București, insa nu la intrare, ci in mijlocul acestuia. In acest moment circulația in pasaj de desfașoara cu dificultate. Din fericire nu au fost raportate victime. Brigada Rutiera a anunțat azi ca in Pasajul Unirii, pe sensul dinspre Bd. Marașești…

- O autoutilitara a ramas blocata in interiorul pasajului Unirii, pe sensul dinspre Bd. Marasesti catre Piața Universitații. Autovehiculul a reuși sa treaca de limitatoarele de inalțime, dar ulterior s-a blocat din cauza inalțimii.

- La o saptamana de cand un autocar a distrus limitatorul de inalțime al Pasajului Unirii din București și a murit un turist, un nou accident era sa se intample. De aceasta data, polițiștii puși sa pazeasca pasajul au oprit la limita un TIR turcesc. Dupa tragicul accident de autocar, intrarile in Pasajul…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca pacientii raniti in accidentul de autocar din Pasajul Unirii din Bucuresti sunt in stare stabila, cu exceptia unei persoane internate la Spitalul Floreasca, la Terapie Intensiva. In total 24 de persoane au fost transportate la unitati medicale din Capitala, potrivit…

- Surse medicale spun ca este cod roșu in Capitala dupa ce un autocar a vrut sa intre in Pasajul Unirii din București, iar plafonul practic a strivit pasagerii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un nou accident a avut loc, vineri, in pasajul Unirii, in care a fost implicat un autocar. Potrivit unui martor, sunt mai multe persoane ranite. ISU Bucuresti -Ilfov precizeaza ca autocarul transporta cetateni greci si, in urma impactului, patru sunt incarcerate. Prefectul Capitalei, Toni Grebla a…

- Primaria Sectorului 4 a montat marcaje noi de informare privind limita de inalțime de 3,5 metri in Pasajul Unirii, dupa ce acolo au avut loc mai multe incidente cu autocamioane blocate.„Primaria de sector anunța ca tocmai a montat la Pasajul Unirii noi marcaje de informare privind limita de…