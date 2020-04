Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.600 de persoane se afla in carantina institutionalizata si in izolare la domiciliu in judetul Buzau. De asemenea, au fost aplicate 17 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 10.100 lei. Sambata, 4 aprilie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: • 419…

- Situatia epidemiologica actualizata pentru judetul Bistrita-Nasaud, la data de 02.04.2020, se prezinta astfel: in carantina institutionalizata - 279 persoane, in autoizolare la domiciliu - 2091 persoane, ...

- Un barbat in varsta de 37 de ani, din judetul Buzau, a fugit miercuri din unitatea medicala de pe raza judetului Cluj unde se afla internat. Barbatul tocmai fusese testat pentru coronavirus insa nu a mai asteptat rezultatul. Este cautat de politia din toata tara.

- Primul pacient vindecat de coronavirus la Brașov a fost externat joi de la Spitalul de Boli Infecțioase din municipiu, a anunțat prefectul județului, Mihai Catalin Vasii. Prefectura Brașov a postat pe Facebook un mesaj video al prefectului Mihai Catalin Vasii, anunțand ca primul brașovean vindecat de…

- Situația epidemiologica in raionul Ștefan Voda s-a agravat. Doi locuitori ai satului Talmaza și respectiv satului Rascaieții Noi au fost testați pozitiv cu COVID-19. De asemenea, cinci persoane sunt suspecte de infectare.

- Comisia nationala extraordinara de sanatate publica a anuntat gradul de alerta Cod rosu la nivel national referitor la situatia epidemiologica prin infectia cu COVID-19, existand pericol confirmat de declansarea urgentei de sanatate publica

- Situația epidemiologica a județului Dolj se imbunatateste. Astazi 13 persoane au iesit din izolarea la domiciuliu, deoarece sunt clinis sanatoase si nu prezinta simptome specifice coronavirusului. Astfel situatia din Dolj este urmatoarea: 370 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, iar 10 persoane…