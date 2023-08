Încă un azil cu probleme descoperit în Pitești. Oamenii erau nemâncați și izolați! Reprezentanții autoritaților au efectuat miercuri seara un control in regim de urgența la un centru pentru varstnici din Pitești, in urma unor reclamații primite de la mai mulți beneficiari și familiile acestora. Potrivit unei informari a Instituției Prefectului, un beneficiar dormea pe hol, pe o canapea, iar mai multe persoane s-au plans ca nu primesc mancare suficienta și ca nu sunt lasați sa vorbeasca la telefon cu aparținatorii! Prima instituție care a ajuns la locație este AJPIS. Inspectorii au anunțat ca oamenii sunt slabi, se plang ca nu au suficienta mancare. La subsolul cladirii erau… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de control a descoperit nereguli la un azil privat din Pitesti, destinat persoanelor varstnice. Inspectorii au constatat ca cei internati acolo nu primesc suficienta hrana, nu sunt lasati sa vorbeasca la telefon cu rudele lor, iar unul dintre cei internati dormea pe o canapea amplasata intr-un…

- Controalele autoritaților din Argeș au descoperit un nou azil cu probleme.Un batran dormea pe hol, alți trei stateau la subsol. Echipa de control constituita la nivelul Prefecturii Arges face, miercuri, verificari la un azil privat din Pitesti, destinat ingrijirii batranilor. Primele constatari sunt…

- Echipa de control constituita la nivelul Prefecturii Arges face, miercuri, verificari la un azil privat din Pitesti, destinat ingrijirii batranilor. Primele constatari sunt legate de faptul ca cei internati acolo nu primesc suficienta hrana, nu sunt lasati sa vorbeasca la telefon cu rudele lor, iar…

- O echipa de control din cadrul Prefecturii Argeș desfașoara miercuri, 9 august, verificari de urgența la un centru privat pentru persoane varstnice din orașul Pitești, in subsolul caruia ar fi fost gasiti cazati beneficiari despre care inspectorii nu au fost instiintati de catre reprezentantii azilului,…

- Echipa de control constituita la nivelul Prefecturii Arges face, miercuri, verificari la un azil privat din Pitesti, destinat ingrijirii batranilor. Primele constatari sunt legate de faptul ca cei internati acolo nu primesc suficienta hrana, nu sunt lasati sa vorbeasca la telefon cu aparținatorii lor,…

- Un control este in desfașurare la un centru privat pentru varstnici din Pitești. Inspectorii au gasit acolo mai multe nereguli. Beneficiarii au spus ca nu au primit hrana suficienta și ca ies foarte rar in curtea azilului, iar trei dintre aceștia erau cazați in subsolul cladirii. „Un beneficiar dormea…

- Oamenii spun ca știu care e situația casei de odihna in care iși au frații, surorile sau soții și ca, acum, statul nu face decat sa iși dea cu stangul in dreptul. Asta in timp ce alții recunosc ca au ales raul cel mai mic."Eu am inteles, fac controale inchid azile, dar ce fac cu oamenii astia? Ce conditii…

- O fabrica de mezeluri din judetul Ilfov a fost inchisa temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Cnnsumatorilor (ANPC) dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care murdarie si rugina. Reprezentanții ANPC au dat amenzi in valoare de 70.000 de lei. Presedintele ANPC, Horia…