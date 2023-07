Încă un ”azil al groazei” descoperit în Voluntari: În plină caniculă, bătrânii erau ţinuţi în sere Inca un caz șocant iese la iveala in orașul Voluntari, unde 28 de batrani și oameni cu dizabilitați au fost salvați dintr-un azil al groazei, descoperit de autoritați. Pacienții erau forțați sa doarma intr-o sera, in plina canicula. Politistii au facut controale si au constatat ca in acel camin erau internate 28 de persoane in […] The post Inca un ”azil al groazei” descoperit in Voluntari: In plina canicula, batranii erau tinuti in sere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca un caz șocant iese la iveala in orașul Voluntari, unde 26 de batrani și oameni cu dizabilitați au fost salvați dintr-un azil al groazei, descoperit joi de autoritați. Pacienții erau forțați sa doarma intr-o sera, in plina canicula.

- Ancheta contininua in dosarul „azilelor groazei”. INML face expertize medico-legale pentru 98 de batrani din cele trei centre din Voluntari și Afumați, la solicitarea anchetatorilor DIICOT. Expertizele ar urma sa stabileasca daca oamenii au fost batuți sau daca primeau prea multe sedative. De altfel,…

- Autoritațile din Teleorman au descoperit, in urma controalelor efectuate joi, un azil ilegal, folosit pe post de pensiune, in Pietroșani, unde erau ținuți 17 batrani, unii dintre ei cu handicap. Proprietara „pensiunii” le-ar fi spus autoritaților ca oamenii erau turiști, aflați in vacanța, insa vecinii…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a aratat, joi, intr-un comunicat de presa, ca, in dosarul privind azilele din Voluntari și Afumați, sunt vizați funcționari ai AJPIS Ilfov – instituție subordonata Ministerului Muncii, care ar fi trebuit sa faca controale și sa ia masuri, dar au ales, in schimb,…

- Polițiștii din Ilfov au deschis doua dosare penale dupa ce unsprezece varstnici, intre care unii cu dizabilitati, au fost gasiti de politisti intr-un imobil in constructie din Tunari, unde fusesera dusi pentru a nu fi gasiti de autoritati. In urma verificarilor, in cursul noptii de 10 iulie, in comuna…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au descins in camine de batrani din apropierea Capitalei. Sunt zeci de percheziții in mai multe județe, intr-un dosar de exploatare a persoanelor cu vulnerabilitați sau aflate in situații vulnerabile. Victimele nu au primit nici mancare, nici tratament medical in timp…

- Politistii de Frontiera din Giurgiu au descoperit, intr-un camion cu varza, aproape trei miliane de tigarete de contrabanda, estimate la o valoare care depaseste 3 milioane de lei. Soferul a fost retinut pentru 24 de ore. Politia de Frontiera anunta, sambata, ca, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu,…

- Cei doi politisti care l-au oprit in trafic pe fostul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, au fost deja chemati la sediul IPJ Iasi pentru a da explicatii in fata superiorilor de la Control Intern, Cei doi agenti, Petru D. si Tudor L., trebuie sa explice acum modul in care au reactionat atunci cand l-au…