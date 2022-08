Încă un avion prăbușit în România! VIDEO Tragediile aviatice se tin lant. O alta aeronava de mici dimensiuni s-a prabusit azi, intr-un lac din Bistrita. Pilotul a murit, iar copilotul, un cetatean german, a scapat ca prin minune. In mod incredibil, nenorocirea s-a intamplat sub ochii sotiilor celor doi, care se aflau intr-un alt avion, una la mansa si cealalta – pasager. Supravietuitorul a declarat ca inca nu stie cum a scapat cu viata. Momentul dramatic al prabusirii avionului in lacul Colibita a fost surprins intamplator. Aeronava se clatina haotic vreme de cateva secunde, apoi se izbeste de suprafata apei. Impactul este extrem de… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

