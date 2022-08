Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FC Hermanstadt s-a impus cu 2-1 (2-1) in meciul de pe teren propriu disputat luni impotriva formatiei FC Voluntari, intr-un meci contand pentru etapa a patra a Superligii Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Chiar daca se confrunta cu mari probleme financiare, FC Hermanstadt se descurca excelent in SuperLiga și ramane neinvinsa dupa patru etape. Luni, sibienii s-au impus cu 2-1, la Mediaș, impotriva celor de la FC Voluntari.

- FC Voluntari a caștigat in extremis disputa cu Petrolul Ploiești, ilfovenii obținand victoria in minutele de prelungire, scor 1-0. Meciul de pe stadionul „Ilie Oana” a tras cortina peste prima etapa din SuperLiga (fosta Liga 1).

- Studentii Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi au si-au reciclat cursurile dupa sesiune: s-au strans 260 de kilograme de hartie! Caministii s-au decis sa schimbe hartia de care nu mai au nevoie in doze de suc, pentru fiecare kilogram de maculatura primind cate doua doze de Pop Cola, in limita…

- Fotbalul masculin a dezamagit crunt in ultima perioada iar sperantele in Timisoara, par sa vina cel putin deocamdata doar de la latura feminina. Fetele de la Politehnica au aratat azi ca au viitor si au invins-o cu 3-0 in finala nationala Under 15 pe ilfoveana FC Voluntari. Pe o vreme caniculara, inca…

- FC Voluntari a facut o plangere impotriva lui Mihai Stoica in comisiile Federației, din cauza declarațiilor de dupa meciul direct. Managerul de la FCSB a sugerat atunci ca ilfovenii ar fi luptat pentru o remiza, 2-2, motivați de prime platite de CFR Cluj. A trecut o luna de la meciul FCSB-Voluntari,…

- CSO Voluntari - U-BT Cluj-Napoca, meciul #4 din finala Ligii Naționale de baschet se joaca ACUM. Partida a inceput la 19:30 și este LiveSCORE pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 2 și Prima Sport. Finala se joaca dupa sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Prima echipa care obține 3 victorii este campioana!Un…

- Gigi Becali (63 de ani) crede ca FCSB va fi campioana morala a Ligii 1, daca va caștiga meciul direct cu CFR Cluj, din ultima runda. FCSB - CFR Cluj se joaca duminica, 22 mai, de la ora 21:30, pe stadionul din Buzau. Meciul ar fi trebuit sa fie „finala campionatului”, dar FCSB s-a impedicat surprinzator…