Încă un atac mafiot, i-a incendiat mașina! Inca un atac in stil mafiot in vestul țarii. S-a intamplat de data aceasta intr-o localitate din Timiș. O mașina a fost incendiata de un individ care se face nevazut apoi alaturi de complicele sau. Intreaga scena a fost surprinsa de camerele de supraveghere din zona. Incendiul a avut loc sambata dimineața in localitatea Giarmata din județul Timiș. Un apel la 112 a anunțat autoritațile ca o mașina a luat foc in fața unui restaurant. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum un autoturism oprește in fața localului in care se desfașoara un botez. In cateva secunde, un barbat… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

