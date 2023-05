Stiri pe aceeasi tema

- A doua zi dupa masacrul comis de un elev de 13 ani, care a impuscat opt copii si a un adult intr-o scoala din Belgrad, alte 8 persoane au fost ucise și 13 au fost ranite joi seara, intr-un atac armat in Serbia.

- Doua persoane au fost impușcate mortal, duminica, in timp ce se aflau la o petrecere, intr-o suburbie a orasului american Atlanta, potrivit NBC News, citat de Știrile PROTV. Polițiștii au anunțat și ca cel puțin alte șase persoane au fost ranite in urma atacului. La petrecere au participat peste 100…

- Armata rusa sufera pierderi colosale in lupta pentru Bahmut, oras din estul Ucrainei, a declarat duminica ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, pentru cotidianul german Bild, preluat de dpa.