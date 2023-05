Încă un atac armat în Serbia. Cel puțin opt morți Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in apropierea unui oras din Serbia, la circa 60 de kilometri sud de Begrad, a relatat presa de stat, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian. Atacul armat a avut loc joi seara, in apropiere de Mladenovac, dupa ce atacatorul a tras cu o arma automata dintr-un vehicul in miscare si apoi a fugit, a relatat televiziunea de stat RTS. Sapte dintre raniti sunt in stare critica. Politia il cauta pe suspect, despre care se crede ca este un barbat de 21 de ani,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Un elev de 13 ani de la o școala buna din Belgrad a ucis miercuri de dimineața opt colegi și un paznic, ranind grav alți șapte copii și o profesoara, dupa ce a deschis focul asupra lor. A fost arestat in curtea școlii și n-a opus rezistența, scrie site-ul sarb de știri Mondo, care publica imagini filmate…

- In Serbia sunt 3 zile de doliu național incepand de vineri, 5 mai, in urma atacului armat de la o școala din Belgrad. Un baiat de 13 ani a deschis focul intr-o sala de clasa din Belgrad, omorand opt copii și un agent de securitate al școlii. Alți șase elevi, precum și pe profesorul sau, au fost raniți,…

- Kosta Kecmanovic, elevul de clasa a VII-a care a ucis opt colegi și un paznic intr-un atac comis miercuri la o școala din Belgrad, s-a nascut pe 30 iulie 2009, prin urmare nu a implinit inca varsta de 14 ani. Conform Legii din Serbia privind infractorii minori și protecția penala a minorilor, copiii…