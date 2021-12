Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și Chindia Targoviște inchid etapa a 19-a din Liga 1. Confruntarea va avea loc azi, de la 20:30, in Ștefan cel Mare, și va reprezenta o noua șansa pentru Mircea Rednic de a obține prima victorie de la revenirea la Dinamo. Dinamo abordeaza duelul complicat cu Chindia Targoviște de pe ultima poziție…

- Dinamo a coborat pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, dupa ce Academica Clinceni a invins-o pe FC U Craiova 1948. Mircea Rednic (59 de ani) spune ca nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație, dar alb-roșii și-au propus un obiectiv mareț in ultimele trei jocuri de campionat din acest an. Antrenorul…

- Oficialii clubului FCU Craiova si antrenorul principal Eugen Trica au ajuns la un acord pentru incetarea colaborarii, a anuntat gruparea din Banie, sambata, pe pagina sa de Facebook . Despartirea survine dupa infrangerea suferita vineri, la Craiova, 1-2 cu Academica Clinceni, in etapa a 19-a a Ligii…

- Dinamo - FCU Craiova 0-0. Dorind sa scoata in evidența ghinionul pe care l-a avut echipa lui, Mircea Rednic a comis-o. „In celelalte meciuri, adversarii noștri au dat gol la singurul șut pe care l-au avut”, a declarat Rednic la finalul remizei cu oltenii. Realitatea il contrazice insa crunt pe antrenor.…

- Universitatea Craiova va disputa duminica, de la ora 15.30, la Malul Marii, partida cu Farul Constanta din cadrul etapei a 15-a din Liga 1, ultima a turului. In cadrul unei conferinte de presa, antrenorul Laurentiu Reghecampf si atacantul Stiintei, Andrei Ivan, au prefatat derbiul cu echipa lui Gica…

- Etapa a 10-a din Liga 1 debuteaza azi, cu meciul Rapid – Voluntari. Epilogul rundei este programat luni seara, intre CS U Craiova și Dinamo. Toate meciurile sunt tranmise in direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look TV. Programul etapei a 10-a Ligii 1: Vineri, 24 septembrie Rapid – FC Voluntari 0-1…