- Vacanța de iarna va fi mai scurta cu o saptamana pentru elevii de gimnaziu și de liceu, care vor reveni la ore in 3 ianuarie 2022. Elevii din clasele primare se vor intoarce din vacanța in 10 ianuarie 2022, a anunțat, vineri, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul Educației a spus ca a primit…

- Noul an scolar 2021 – 2022 incepe luni, cu prezenta fizica la cursuri in cea mai mare parte a unitatilor de invatamant din Romania, dar cu masuri de protectie sanitara in contextul cresterii numarului de infectari zilnice cu SARS-CoV-2, anunța Agerpres. Pentru cei aproximativ 2.900.000 de elevi si prescolari…