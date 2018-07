Stiri pe aceeasi tema

- Un al cincilea baiat a fost scos luni din grota inundata partial, in nordul Thailandei, in care un grup de 12 adilescenti si antrenorul lor de fotbal au fost blocati de la 23 iunie, a anuntat armata thailandeza, relateaza Reuters. Patru baieti au fost salvati duminica, iar alti sapte si antrenprul lor…

- A doua etapa a misiunii ce vizeaza salvarea copiilor ramasi blocati de peste doua saptamani intr-o pestera inundata din Thailanda a inceput luni dimineata, informeaza AFP si Reuters. "A doua operatiune a inceput in jurul orei locale 11:00 (04:00 GMT)", a declarat in fata reprezentantilor presei coordonatorul…

- Un oficial local a declarat pentru Reuters ca primii doi membri ai echipei de fotbal captiva intr-o pestera in nordul Thailandei au fost salvati, titreaza News.ro. UPDATE 1: Patru baieți, scoși afara din peștera Narongsak Osottanakorn, guvernatorul provinciei Chiang Rai, in care este situata pestera…

- Un oficial local a declarat pentru Reuters ca primii doi membri ai echipei de fotbal captiva intr-o pestera in nordul Thailandei au fost salvati, titreaza News.ro. „Doi copii au iesit. Ei se afla momentan la spitalul situat in apropierea pesterii”, a declarat Tossathep Boonthong, seful Departamentului…

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal gasiti in viata dupa noua zile petrecute intr-o pestera din nordul Thailandei vor primi alimente timp de patru luni si lectii de scufundare, a anuntat marti armata in contextul in care echipele de prim-ajutor se confrunta cu o evacuare dificila, transmite AFP.…

- Doisprezece tineri fotbalisti si antrenorul lor, gasiti ”teferi si nevatamati” dupa noua zile de captivitate intr-o grota inundata in Thailanda, anunta guvernatorul provincieiDoisprezece copii si antrenorul lor de fotbal - captivi de noua zile intr-o grota inundata in Thailanda - au fost…

- Cel putin zece cutii cu alimente, apa si harti au fost coborate, vineri, intr-o pestera din nordul Thailandei unde 12 membri ai unei echipe de fotbal pentru copii si antrenorul lor sunt blocati de o saptamana, au anuntat autoritatile, citate de DPA si Reuters, informeaza

- Cel putin zece cutii cu alimente, apa si harti au fost coborate, vineri, intr-o pestera din nordul Thailandei unde 12 membri ai unei echipe de fotbal pentru copii si antrenorul lor sunt blocati de o saptamana, au anuntat autoritatile, citate de DPA si Reuters. In fiecare dintre aceste obiecte, numite…