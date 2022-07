Încă un accident pe şoseaua morţii: două persoane au ajuns la spital Doua persoane au fost ranite sambata intr-un accident rutier care a avut loc pe DN2 E85, in afara localitatii Caldarusanca. DN2 este unul dintre cele mai periculoase drumuri din tara, fiind supranumit si soseaua mortii. Din primele verificari de la fata locului s-a stabilit faptul ca in timp ce conducea autoturismul din directia Buzau catre Bucuresti, un sofer in varsta de 24 de ani, din Galati, a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus din directia Bucuresti catre Buzau, de catre un sofer in varsta de 47 de ani, din Bucuresti, ulterior rasturnandu-se in afara partii carosabile. Accidentul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

