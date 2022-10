Încă un accident mortal pe A1, între Deva şi Timişoara Dupa ce ieri o persoana si-a pierdut viata intr-un accident pe A1, aproape de Pischia, sambata, un alt om a murit in urma unui tragic eveniment rutier. Secția de Pompieri Ilia și Garda de Intervenție Dobra au intervenit in urma cu puțin timp cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala dotata ... The post Inca un accident mortal pe A1, intre Deva si Timisoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

