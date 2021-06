Încă un accident mortal în comuna Leu Doua persoane si-au pierdut viata in urma unui accident grav, produs ieri dupa-amiaza, pe DN 6, in comuna doljeana Leu. In accident au fost implicate un camion, un tir si doua autoturisme. Acesta este al treilea accident mortal produs in ultima perioada, in comuna Leu. In total, patru persoane au murit, printre care si un copil de patru ani. Alte sase persoane au fost ranite grav. Potrivit oamenilor legii, un autoturism condus de un barbat de 60 de ani, a intrat in coliziune cu un camion care circula din sens opus. Ulterior, camionul a lovit un tir care circula din sens invers. Mai departe, tirul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

